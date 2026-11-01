Пловчиха Фокина завоевала первое золото сборной России на юношеских ОИ-2026 Пловчиха Фокина принесла сборной России первую медаль на юношеской Олимпиаде

Москва1 ноя Вести.Пловчиха Серафима Фокина завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх-2026 в сенегальском Дакаре, в честь ее победы впервые на соревнованиях прозвучал российский гимн.

Фокина стала чемпионкой Игр в Дакаре на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 59,81 секунды. Второй стала румынка Дарья-Мариука Силистяну (1 минута 0,31 секунды), третьей - бразильянка Ана Жулия Агиар Амарал (1.00,49).

Золото Фокиной стала первой наградой в активе сборной России на соревнованиях.

Юношеские летние Олимпийские игры в Дакаре стартовали 31 октября и продлятся до 13 ноября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях без ограничений - под флагом и с гимном страны.