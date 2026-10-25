Гимнастка Ильтерякова гордится тем, что представляла Россию на турнире в Токио

"Приехали не как нейтральные спортсмены": гимнастка Ильтерякова о ЧМ в Японии Гимнастка Ильтерякова гордится тем, что представляла Россию на турнире в Токио

Москва25 окт Вести.Гимнастка София Ильтерякова выступила на клубном чемпионате мира AEON Cup 2026 в Токио с флагом и гимном России, а не в качестве нейтрального спортсмена. Она заявила в интервью ИС "Вести", что испытала гордость, представляя свою страну на соревнованиях.

Нужно было хорошо выступить, не подвести нашу команду, не подвести Россию, потому что мы сюда приехали как Россия, а не нейтральные спортсмены… поэтому да, очень гордо выступать за свою страну сказала Ильтерякова

Команда Международной ассоциации "Небесная грация", которую представляли Мария Борисова, София Ильтерякова и Яна Заикина, стала победительницей AEON Cup 2026. Российские гимнастки заняли первое место в клубном многоборье, а также выиграли личное первенство в обеих возрастных категориях. По итогам чемпионата команда из России набрала 338,250 балла, второе место у американской команды – 330,050 балла, бронза у представительниц с Украины, набравших 319,150 балла.