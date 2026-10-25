Гимнастка Заикина рассказала, какой совет ей помог победить на турнире в Токио Гимнастка Заикина вспомнила совет Кабаевой и победила на соревнованиях в Японии

Москва25 окт Вести.Российская гимнастка Яна Заикина завоевала две золотые награды клубного чемпионата мира AEON Cup 2026 в Токио. Продемонстрировать столь высокий результат ей, в частности, помог совет наставницы заслуженного мастера спорта России Алины Кабаевой. Подробностями юная спортсменка поделилась в интервью ИС "Вести".

Конечно же Алина Маратовна [Кабаева], у нее такой большой опыт, она нам подсказывает всегда на своем же опыте. Например, на чемпионате Европы у меня прилипала лента в зале из-за того, что было очень душно, и она сказала взять тальк, и я, когда им воспользовалась, он мне очень помог. И вот сегодня как раз, когда было очень влажно-душно, лента липла, я взяла тальк и он мне помог. Я уже знала, что делать и не паниковала рассказала Заикина

Заикина является воспитанницей Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Кабаевой, которая лично готовила девушек к соревнованиям в Японии.

Команда Международной ассоциации "Небесная грация", которую представляли спортсменки Мария Борисова, София Ильтерякова и Яна Заикина, стала победительницей AEON Cup 2026. Российские гимнастки заняли первое место в клубном многоборье, а также выиграли личное первенство в обеих возрастных категориях.