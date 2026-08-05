Москва5 авгВести.Российские спортсмены выиграли золото на всех четырех дистанциях в первый день проходящего в Аргентине Кубка мира по плаванию в ледяной воде, сообщает Всероссийская федерация зимнего плавания (ВФЗП).
Команда подтвердила высокий уровень подготовки, отмечает ВФЗП.
Российские спортсмены выступают под национальным флагом. По итогам первого дня соревнований они заняли первые места на всех заявленных дистанцияхуточняет ВФЗП
Золотые медали завоеваны на дистанциях 25 м баттерфляем (мужчины и женщины), 100 м вольным стилем и 200 м брассом.
Соревнования проходят в регионе голубых озер и ледников, неподалеку от города Эль-Калафате в провинции Санта-Крус в южной части Аргентины.
В 2025 году российские пловцы привезли домой с Кубка мира по плаванию в ледяной воде 38 медалей, из которых 24 - золотые.