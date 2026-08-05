Российские пловцы заняли весь пьедестал в первый день Кубка мира

Россияне стали триумфаторами первого дня Кубка мира по плаванию в ледяной воде Российские пловцы заняли весь пьедестал в первый день Кубка мира

Москва5 авг Вести.Российские спортсмены выиграли золото на всех четырех дистанциях в первый день проходящего в Аргентине Кубка мира по плаванию в ледяной воде, сообщает Всероссийская федерация зимнего плавания (ВФЗП).

Команда подтвердила высокий уровень подготовки, отмечает ВФЗП.

Российские спортсмены выступают под национальным флагом. По итогам первого дня соревнований они заняли первые места на всех заявленных дистанциях уточняет ВФЗП

Золотые медали завоеваны на дистанциях 25 м баттерфляем (мужчины и женщины), 100 м вольным стилем и 200 м брассом.

Соревнования проходят в регионе голубых озер и ледников, неподалеку от города Эль-Калафате в провинции Санта-Крус в южной части Аргентины.

В 2025 году российские пловцы привезли домой с Кубка мира по плаванию в ледяной воде 38 медалей, из которых 24 - золотые.