Москва1 нояВести.Флаг России появился на трибунах стадиона во время соревнований в рамках юношеских Олимпийских игр в Дакаре, передал корреспондент ТАСС с места событий.
Российская пловчиха Серафима Фокина начнет выступать на Играх 1 ноября. Спортсменка также несла знамя на церемонии открытия.
Как ранее сообщал ТАСС, температура воды в бассейне в Дакаре составляет не менее 30 градусов.
Юношеские Олимпийские игры завершатся в столице Сенегала 13 ноября.
Ранее футбольная сборная России U15 обыграла Южную Корею со счетом 4:1 на турнире FIFA.