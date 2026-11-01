Флаг России появился на трибунах стадиона в столице Сенегала Дакаре

Российский триколор заметили на юношеской Олимпиаде в Сенегале Флаг России появился на трибунах стадиона в столице Сенегала Дакаре

Москва1 ноя Вести.Флаг России появился на трибунах стадиона во время соревнований в рамках юношеских Олимпийских игр в Дакаре, передал корреспондент ТАСС с места событий.

Российская пловчиха Серафима Фокина начнет выступать на Играх 1 ноября. Спортсменка также несла знамя на церемонии открытия.

Как ранее сообщал ТАСС, температура воды в бассейне в Дакаре составляет не менее 30 градусов.

Юношеские Олимпийские игры завершатся в столице Сенегала 13 ноября.

Ранее футбольная сборная России U15 обыграла Южную Корею со счетом 4:1 на турнире FIFA.