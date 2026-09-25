Дегтярев об Олимпиаде в Африке: у сборной РФ будет хороший результат Дегтярев спрогнозировал хороший результат сборной РФ на Олимпиаде в Африке

Москва25 сен Вести.Российские спортсмены на предстоящих IV юношеских Олимпийских играх в Африке покажут хороший результат. Такую уверенность в беседе с ИС "Вести" выразил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что российские спортсмены будут участвовать в этих соревнованиях под национальным флагом.

Тринадцать российских спортсменов плюс тренеры, персонал, как национальная сборная России отправится в Африку. Уверен, будет хороший результат. Это первые Олимпийские игры юношеские, где наша сборная после восстановления статуса Олимпийского комитета России принимает участие уже как национальная сборная под флагом России, после победы наших юных атлетов будет звучать гимн России. Мы в коммуникации с МОК. Недавно из Лозанны вернулась большая делегация руководства Олимпийского комитета по всем вопросам от… спортивных составляющих до маркетинга были установлены коммуникации заявил министр

Ранее сообщалось, что Международная федерация конного спорта (FEI) отменила ограничения в отношении российских спортсменов. Они смогут участвовать в международных соревнованиях по конному спорту с национальным флагом и гимном.