Юношеская сборная России до 15 лет начинает борьбу на ЧМ и фестивале ФИФА

Сборная России выступит на турнире ФИФА впервые с 2022 года Юношеская сборная России до 15 лет начинает борьбу на ЧМ и фестивале ФИФА

Москва24 окт Вести.Юношеская сборная России (до 15 лет) начинает выступления на чемпионате мира и фестивале Международной федерации футбола.

Это первое с 2022 года участие российской команды на турнирах под эгидой ФИФА.

Футболисты будут играть под национальным флагом, на мероприятиях прозвучит гимн России.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2025 году совет ФИФА анонсировал проведение чемпионата мира и фестиваля для игроков в возрасте до 15 лет.

В июне 2026 года глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация отправила заявку на участие юношеской сборной в этих мероприятиях.

На чемпионате мира выступят 189 команд. Матчи пройдут в формате 8 на 8 на уменьшенных полях, два тайма по 20 минут. Места проведения — расположенные в Баку спорткомплекс "Ховсан" и городской Хрустальный зал, где пройдет церемония закрытия.

Первый матч сборная России проведет в субботу, 24 октября, против Судана, 25 октября пройдут встречи с командами Сьерра-Леоне и Джибути, на следующий день — игры с Афганистаном и Турцией.

По регламенту, на первом предварительном этапе команды разбиты на группы. Затем в зависимости от занятых мест они попадают в свою сетку плей-офф: победитель группы играет в одном дивизионе с другими победителями.

Далее команды делятся на пары, победитель проходит на следующий этап, а проигравший встречается с тем, кто уступил в другой паре. Таким образом, каждая команда проведет на турнире 10 матчей. Всего на предварительном этапе заявлено 32 группы.

Чемпионат мира и фестиваль ФИФА для игроков до 15 лет проводятся впервые. В следующем году организация планирует аналогичный турнир среди девушек, в котором также ожидается участие российской команды.

Ранее бывший футболист сборной Германии Месут Озил призвал Международную федерацию футбола допустить Россию к участию в официальных матчах.