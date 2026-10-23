Москва23 октВести.Чемпион мира в составе сборной Германии Месут Озил высказался о санкциях Международной федерации футбола в отношении России. По его словам, ФИФА проповедует двойные стандарты.
Свое мнение экс-футболист выразил в социальной сети Х.
Озил отметил, что Международная федерация футбола не ввела санкций против израильских команд.
Хочу обратиться к ФИФА: надеюсь, что они откажутся от политики двойных стандартов и будут ко всем относиться одинаковозаявил Озил
Футболист стал чемпионом мира в 2014 году. На клубном уровне он выступал за мадридский "Реал", лондонский "Арсенал", бременский "Вердер" и другие команды.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола может рассмотреть вопрос возвращения сборной России до конца 2026 года.