Чемпион мира Озил обвинил ФИФА в двойных стандартах в отношении России

"Двойные стандарты": экс-футболист сборной Германии призвал ФИФА вернуть Россию Чемпион мира Озил обвинил ФИФА в двойных стандартах в отношении России

Москва23 окт Вести.Чемпион мира в составе сборной Германии Месут Озил высказался о санкциях Международной федерации футбола в отношении России. По его словам, ФИФА проповедует двойные стандарты.

Свое мнение экс-футболист выразил в социальной сети Х.

Озил отметил, что Международная федерация футбола не ввела санкций против израильских команд.

Хочу обратиться к ФИФА: надеюсь, что они откажутся от политики двойных стандартов и будут ко всем относиться одинаково заявил Озил

Футболист стал чемпионом мира в 2014 году. На клубном уровне он выступал за мадридский "Реал", лондонский "Арсенал", бременский "Вердер" и другие команды.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола может рассмотреть вопрос возвращения сборной России до конца 2026 года.