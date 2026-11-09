Экс-футболиста сборной Германии Озила включили в базу "Миротворца" Чемпион мира по футболу Месут Озил попал в базу "Миротворца"

Москва9 ноя Вести.Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший футболист мадридского "Реала" и лондонского "Арсенала" Месут Озил попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда).

Создатели экстремистского сайта обвинили Озила в поддержке СВО на основании его заявления, где он призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) вернуть сборную России к соревнованиям, обвинив организацию в двойных стандартах.

Озил завершил карьеру футболиста в 2023 году. Последними клубами полузащитника были турецкие "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир". Ранее он выступал за немецкие "Шальке" и "Вердер", а также за "Реал" и "Арсенал". В составе "Реала" становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С "Арсеналом" Озил четырежды завоевывал Кубок Англии и трижды - Суперкубок страны.

Озил стал чемпионом мира вместе со сборной Германии в 2014 году. Также в его активе бронза чемпионата мира 2010 года. Всего за сборную игрок провел 92 матча, забил 23 мяча.