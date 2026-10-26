Небензя: сотни детей из России внесены в базу украинского "Миротворца" Небензя заявил о сотнях несовершеннолетних россиян в базе "Миротворца"

Москва26 окт Вести.Сотни несовершеннолетних граждан РФ в возрасте от двух до 17 лет внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец", сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Всего на конец 2021 года в базу "Миротворца" были внесены более 300 несовершеннолетних россиян в возрасте от двух до 17 лет​​​. В 2025 году более 100 несовершеннолетних из России попали в его базу данных сообщил Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН

Дипломат обратил внимание, что создатели интернет-ресурса рассматривают включенных в списки лиц как "врагов Украины", подлежащих ликвидации. Особо он отметил, что на портале размещены личные сведения несовершеннолетних не только из России, но и из Белоруссии, Украины, Азербайджана, Израиля, Узбекистана, Молдавии и других государств.

В качестве примера Небензя привел историю жительницы Луганска Фаины Савенковой, которая попала на сайт в 2021 году в 12-летнем возрасте после публикации открытого видеообращения к членам Совбеза ООН в День защиты детей с призывом обратить внимание на положение детей в Донбассе.

Отдельно дипломат обратил внимание на деструктивную позицию западных стран, обвинив представителей ЕС в тиражировании дезинформации вокруг темы защиты несовершеннолетних.

Один из серьезных факторов, затрудняющих реализацию мандата Совета Безопасности по защите детей в конфликте, - двойные стандарты и банальная ложь. Вот, например, представитель Латвии выдвигает обвинения, которые не могут быть подвержены проверке. Беззастенчиво штампуют ложь о похищенных и депортированных детях. Ей вторят представители Дании, и тиражируют на каждом углу, по поводу и без повода, их соратники, политические лжецы из Евросоюза заявил Небензя

Ранее в базу "Миротворца" попали четверо участников команды КВН "Союз", чемпионов Высшей лиги – Айдар Гараев, Елена Гущина, Александр Алымов и Кирилл Коковкин.