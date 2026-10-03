Москва3 окт Вести.идера группы "Земляне" Никиту Балакшина внесли в базу скандально известного украинского интернет-ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные запрещенного в РФ ресурса, с которыми ознакомился корреспондент ИС "Вести".

Данные Балакшина появились на сайте 3 октября. Авторы ресурса вменяют артисту поддержку России, а также якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для включения в базу названо участие музыканта в концерте для раненых бойцов в Луганской республиканской клинической больнице в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" внесли данные российской актрисы, режиссера-хореографа и танцовщицы Марии Семушиной.