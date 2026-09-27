Москва27 сенВести.Российского музыканта Александра Махонина (Mr. Credo) внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА Новости со ссылкой на ресурс.
Махонин обвиняет в поддержке Владимира Путина, России, в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины"говорится в сообщении
Поводом для внесения музыканта в базу стали его песни и публикации в соцсетях.
Ранее стало известно, что в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли жену народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.