Mr. Credo попал в базу данных "Миротворца" Российского музыканта Mr. Credo внесли в базу данных сайта "Миротворец"

Москва27 сен Вести.Российского музыканта Александра Махонина (Mr. Credo) внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА Новости со ссылкой на ресурс.

Махонин обвиняет в поддержке Владимира Путина, России, в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины" говорится в сообщении

Поводом для внесения музыканта в базу стали его песни и публикации в соцсетях.

Ранее стало известно, что в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли жену народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.