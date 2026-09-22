Москва22 сен Вести.В базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли жену народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Брухунову обвиняют в распространении "пропаганды", а также покушении на суверенитет Украины. Самого юмориста внесли в базу данных "Миротворца" еще в 2017 году.

Ранее в базу также попал российский актер театра и кино Максим Радугин. Авторы ресурса обвинили его в поддержке РФ, а также в покушении на территориальную целостность Украины.