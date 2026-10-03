Москва3 окт Вести.Российского певца Султана Лагучева внесли в базу скандально известного украинского интернет-ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные запрещенного в РФ ресурса, с которыми ознакомился корреспондент ИС "Вести".

Данные Лагучева появились на сайте в субботу вечером. Авторы ресурса обвиняют его в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу назван концерт Лагучева, состоявшийся в Центре Славянской культуры в Донецке 27 сентября 2026 года.

Ранее в базу "Миротворца" внесли фронтмена группы "Земляне" Никиту Балакшина.