Расторгуева внесли в базу украинского ГУР за поддержку СВО Лидер группы "Любэ" внесен в антироссийскую базу данных ГУР Украины

Москва9 ноя Вести.Николай Расторгуев, лидер группы "Любэ" внесен в базу антироссийского интернет-портала War and sanctions (Война и санкции), созданный и поддерживаемый Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомились в РИА Новости.

В качестве одной из причин для внесения артиста в список украинская сторона называет его поддержку специальной военной операции. Кроме того, в досье Николая Расторгуева на сайте ГУР подчеркивается, что музыкант регулярно выступает с патриотическими концертами (включая новые регионы России), а также принял участие в записи совместной версии песни Shaman "Встанем".

Известно, что киевский режим активно практикует внесение неугодных лиц в различные списки "целей". Помимо базы ГУР, речь идет о скандально известном сайте "Миротворец", авторов которого неоднократно осуждали как официальная Москва, так и представители других государств.

В базу "Миротворца" попадают личные данные людей, критикующих киевский режим, в том числе несовершеннолетних. Многих из внесенных в список уже нет в живых.

Ранее сообщалось, что в антироссийскую базу украинского портала War and sanctions внесены певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, а также исполнители Олег Газманов, Николай Басков и Филипп Киркоров.