SHAMAN за патриотизм попал в антироссийскую базу данных ГУР Украины

Певец SHAMAN внесен в антироссийскую базу данных ГУР Украины SHAMAN за патриотизм попал в антироссийскую базу данных ГУР Украины

Москва3 ноя Вести.Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) внесен в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки министерства обороны Украины, передает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Он является "главным патриотическим артистом России" и "голосом специальной военной операции" следует из карточки артиста на сайте

Его обвиняют в поддержке СВО и политики президента РФ Владимира Путина​​​.

Певец внесен и в базу украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен в России).