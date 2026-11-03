Москва3 нояВести.Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) внесен в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки министерства обороны Украины, передает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
Он является "главным патриотическим артистом России" и "голосом специальной военной операции"следует из карточки артиста на сайте
Его обвиняют в поддержке СВО и политики президента РФ Владимира Путина.
Певец внесен и в базу украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен в России).