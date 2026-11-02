Леонид Якубович попал в базу данных военной разведки Украины Телеведущего Якубовича внесли в базу данных военной разведки Украины

Москва2 ноя Вести.Телеведущий, актер и сценарист Леонид Якубович оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на портал базы.

Авторы базы данных указывают, что Якубович, являясь публичным лицом, поддерживает действия РФ и политику российских властей в отношении Украины написали в агентстве

Среди других "нарушений", перечисленных в базе, - поддержка ведущим признания ДНР и ЛНР, неоднократное включение Якубовича в число доверенных лиц лидера России Владимира Путина на президентских выборах, а также посещение Крыма.

Всего в черном списке портала с названием War&Sanctions с начала 2022 года собрана информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, которых ГУР связывает с "российской пропагандой".