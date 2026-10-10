База "Миротворца" пополнилась пятью радиолюбителями из ЛНР "Миротворец" внес в базу пятерых членов Союза радиолюбителей России

Москва10 окт Вести.Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных пятерых членов Союза радиолюбителей России, следует из данных интернет-ресурса.

На сайте опубликованы персональные данные пятерых жителей Луганской Народной Республики: Александра Музалева, Анатолия Сидорчука, Ивана Кротенко, Ивана Богданова и Владимира Буглака​​​.

Всех их авторы ресурса обвиняют в якобы "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он раскрывает личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их "изменниками родины" и "угрозой национальной безопасности" Украины.

Ранее в базу скандально известного сайта за исполнение песни "День Победы" в аэропорту Варшавы внесли аккордеониста Ивана Каралькевича.

До этого в списки сайта попал российский певец Султан Лагучев, известный как автор хита "Горький вкус".