В базу "Миротворца" добавили еще пять депутатов польского Сейма

Украинский "Миротворец" внес в свою базу данных еще пять польских депутатов В базу "Миротворца" добавили еще пять депутатов польского Сейма

Москва27 сен Вести.Еще пять депутатов Сейма (нижняя палата парламента) Польши были внесены в базу украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные этого ресурса.

Речь идет о польских парламентариях Владиславе Куровском, Кристиане Мариуше, Эдварде Сиарка, Ярославе Сачайко и Брониславе Фолтине. По мнению авторов "Миротворца", они являются провокаторами. Их обвиняют в покушении на суверенитет Украины, распространении пропаганды и участии в информационно-пропагандистских мероприятиях против Киева.

Отмечается, что ранее парламентарии с коллегами подписали обращение к польскому премьер-министру Дональду Туску, предлагая по случаю Дня независимости республики 11 ноября организовать марш во Львове, который в 1918-1939 годах входил в состав Польши. Всего под документом стоят подписи 21 депутата Сейма.

17 сентября украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных трех депутатов польского сейма. В список попали депутат от ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Роман Фриц, депутат от партии "Право и справедливость" Михал Москаль, а также независимый депутат Януш Ковальский, который состоял в "Праве и справедливости" до апреля.

Авторы экстремистского ресурса обвинили депутатов в покушении на территориальную целостность Украины и участии в гуманитарных акциях против нее.