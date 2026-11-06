Несколько артистов РФ включили в антироссийскую базу данных ГУР Украины Лариса Долина внесена в антироссийскую базу данных ГУР Украины

Москва6 ноя Вести.Певицы Лариса Долина, Диана Гурцкая и несколько других российских исполнителей внесены в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки Минобороны Украины, передает РИА Новости со ссылкой на интернет-ресурс.

В качестве основания для внесения Долиной в базу украинская сторона, среди прочего, указывает поддержку певицей СВО и российских военных говорится в сообщении

Среди других исполнителей, попавших в базу ГУР, - Вадим Самойлов, Рома Зверь, Диана Гурцкая, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Юлия Чичерина, Таисия Повалий, Владимир Шахрин.

Ранее списки антироссийского портала пополнили Евгений Плющенко, SHAMAN, нападающего клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рэпера Macan.