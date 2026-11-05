Актера Никиту Джигурду внесли в антироссийскую базу данных ГУР Украины РИА Новости: Джигурда оказался в антироссийской базе данных ГУР Украины

Москва5 ноя Вести.Актера Никиту Джигурду внесли в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Артиста обвиняют в том, что он поддерживает СВО. Кроме этого, ведомство вменяет ему "посещение новых российских регионов".

В январе 2025 года министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины уже включило Джигурду в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России, певица Наташа Королева (Наталия Порывай) и ее супруг — шоумен, танцор и певец Тарзан (Сергей Глушко) также были внесены в базу портала War&Sanctions.