Блогер Гоблин попал в антироссийскую базу данных ГУР Украины ГУР Украины внесло российского блогера и писателя Гоблина в антироссийскую базу

Москва5 ноя Вести.Российский блогер, писатель и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, внесен в базу портала War&Sanctions, принадлежащего Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

По утверждению составителей базы данных, Пучков поддерживает политику России в отношении Украины. Блогер размещает соответствующие публикации в своих соцсетях и выступает в медиапространстве.

Пучкова также обвиняют в "создании контента, дискредитирующего Украину". Кроме того, он неоднократно посещал Крым и открыто выступает с одобрением специальной военной операции, в том числе призывает к сбору средств для нужд российской армии.

Пучкову вменяется "в вину" также то, что он регулярно критикует Украину, заявляя, что страна находится под внешним управлением и руководит ей Вашингтон.

В июне прошлого года Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Пучкова к 10 годам тюремного заключения за "посягательство на территориальную целостность Украины".

Всего в антироссийский "черный список" портала War&Sanctions с 2022 года внесено более 450 общественных деятелей, спортсменов и артистов.

Ранее стало известно, что в базу портала попал актер Никита Джигурда, а также заслуженная артистка РФ Наташа Королева и ее супруг – шоумен, танцор и певец Тарзан.