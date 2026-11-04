ГУР Украины внесло в антироссийскую базу Наташу Королеву и ее мужа Сергея Глушко

Военная разведка Украины внесла Королеву и Тарзана в свой антироссийский список ГУР Украины внесло в антироссийскую базу Наташу Королеву и ее мужа Сергея Глушко

Москва4 ноя Вести.Заслуженная артистка РФ, певица Наташа Королева (Наталия Порывай) и ее супруг — шоумен, танцор и певец Тарзан (Сергей Глушко) — внесены в базу портала War&Sanctions, принадлежащего Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилась ИС "Вести".

Составители базы данных указывают, что Тарзан, будучи публичным лицом, поддерживает действия РФ и политику российских властей в отношении Украины. В своих соцсетях артист неоднократно публично выражал поддержку президенту РФ Владимиру Путину и критиковал НАТО из-за давления на Россию, отмечая, что "русский мир был, есть и будет".

В 2025 году Глушко, который имеет воинское звание старшего лейтенанта запаса Вооруженных сил РФ, выразил желание отправиться на фронт с целью преподавать российским военным уроки искусства.

В 2017 году посещал Крым, который Украина считает своей территорией, для участия в составе жюри международного конкурса красоты "Жемчужина Черного моря-2017" в Севастополе.

В досье на Королеву в базе данных ГУР указано, что она поддерживает политику российских властей в отношении Украины. В 2024 году певица заявила о поддержке российских волонтеров, которые помогают ВС РФ, и пожелала им здоровья.

Военная разведка Украины также "обвинила" исполнительницу в появлении на концерте в честь Дня Победы в Кремле, где та выступила с георгиевской лентой на груди и в неоднократных поездках в Крым.

Всего в "черном списке" портала War&Sanctions с 2022 года приведена информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах.

В частности, в базу внесены нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, рэпер Macan, а также пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).