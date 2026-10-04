Сергей Глушко опубликовал фото с Наташей Королевой с забавной подписью

Сергей Глушко опубликовал забавное фото с Наташей Королевой Сергей Глушко опубликовал фото с Наташей Королевой с забавной подписью

Москва4 окт Вести.Актер Сергей Глушко (Тарзан) выложил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) забавный совместный снимок с супругой, певицей Наташей Королевой.

На фотографии исполнительница одета в лавандовый спортивный костюм, дутый жилет, а на ее голове повязан платок. Сам Глушко в красном пуховике делает фото на смартфон в зеркале.

Братец Иванушка и сестрица Аленушка подписал публикацию Тарзан

Ранее сообщалось, что Наташа Королева заработала более 2 миллионов рублей на майских концертах.