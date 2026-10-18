"Примирение года": Волочкова показала долгожданное фото с Лазаревым Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что помирилась с певцом Сергеем Лазаревым

Москва18 окт Вести.Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что помирилась с певцом Сергеем Лазаревым после инцидента из-за его отказа фотографироваться вместе.

Ранее артистка рассказывала о конфликте с Лазаревым из-за того, что он, по ее словам, отказался сфотографироваться с ней на музыкальной премии в 2023 году. Балерина комментировала ситуацию в соцсетях и на публичных мероприятиях, говоря, что чувствует себя униженной.

Теперь же артистка разместила в соцсетях совместную фотографию с Лазаревым, на которой они улыбаются.

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Анастасия Волочкова также разместила видеоролик, на котором она запечатлена с Лазаревым. На этих кадрах певец рассказал, что ситуацию они исправляют. Волочкова уточнила, что этих кадров ждали годы.

По какому-то недоразумению она (фотография. – Прим. ред.) не была сделана сказал Сергей Лазарев

Ранее балерина рассказывала, что хотела бы выти замуж.