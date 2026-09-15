Анастасия Волочкова: хочу, чтобы даже на могилу ко мне приходили с белыми розами Балерина Волочкова: хочу, чтобы даже на могилу ко мне приходили с белыми розами

Москва15 сен Вести.Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова заявила, что хотела бы, чтобы люди приходили с белыми розами к ней даже на могилу. Ее слова приводит "Пятый канал".

По словам артистки, она надеется, что и для нее "когда-нибудь найдут место на кладбище". Артистка уточнила, что не знает, кто будет заниматься ее похоронами после ее ухода из жизни, но для нее главное, чтобы пришли и ее зрители, и любящие ее люди.

Балерина уточнила, что не будет заранее регистрировать место на кладбище.

Я хочу, чтобы вот ко мне приходили люди даже на могилу с белыми розами, как они приходят сегодня на мои спектакли и концерты и поддерживают меня, понимаете? приводит ее цитату телеканал

В материале не уточняется причина сделанных артисткой заявлений.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что артистка балета Лилия Сабитова умерла в безденежье, хотя посвятила всю жизнь искусству.