Москва3 сен Вести.Балерина Анастасия Волочкова выразила готовность стать "послом мира" и помочь примирить певицу Аллу Пугачеву и поэта-песенника Ильей Резником. Об этом она заявила в беседе с Teleprogramma.org.

Поводом для конфликта послужил ответ Пугачевой, которая ранее назвала поэта "старцем, который уже должен доживать свой век". Волочкова призналась, что испытывает глубокое уважение к обоим деятелям и не может оставаться в стороне.

Я заведомо против любых конфликтов между творческими людьми, особенно. Что касается Аллы Борисовны, я ее очень люблю, уважаю. И она легенда, действительно, и человек, который вошел в историю. Что касается Ильи Резника, это легендарный человек, который написал песни. По моей информации, и Алле Борисовне, и многим артистам. И этот человек — история тоже. Оставшийся в России, оставшийся преданным нашей родине заявила балерина

Волочкова подчеркнула, что не может поддержать "высказывания против великого человека" и призвала помнить о благодарности к творчеству вне зависимости от личных обид.

Музыка и танец живут в душе каждого человека. И они не требуют языка. И поэтому я, если что-то могу сделать для того, чтобы этот какой-то конфликт или разногласие устранить и быть таким послом мира для примирения двух творческих людей, я всегда буду за это ратовать отметила она

Многолетняя дружба Пугачевой и Резника разрушилась после того, как поэт и его супруга Ирина Романова отправили певице поздравление с 75-летием в 2024 году, выразив надежду, что их песни останутся жить, несмотря на разные пути. В ответ, по словам супруги поэта, Примадонна прислала резкое сообщение, где назвала Резника "трусом и предателем" и пожелала ему "доживать свою никчемную жизнь". Резник признался, что глубоко обижен на артистку и до сих пор не понял причину такой реакции.