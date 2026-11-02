Волочкова раскрыла подробности разрыва со своим директором Волочкова разорвала отношения с Максимом Николаевым, которого возила на Мальдивы

Москва2 ноя Вести.Балерина Анастасия Волочкова прекратила общение со своим бывшим директором Максимом Николаевым, с которым она летала на Мальдивы в августе этого года. Причиной стало то, что менеджер взял свой процент раньше, чем сама артистка получила гонорар за один из концертов, пишет KP.RU.

По словам балерины, она никогда не сотрудничала с Николаевым официально, а называла его своим директором из жалости.

Просто из чувства жалости к этому человеку я называла его своим директором. Он потерял свою работу от неумения делать ничего абсолютно, и я из жалости опять же к нему свозила его за свой счет бесплатно на Мальдивы сказала Волочкова

Вместе с тем она не стала отрицать, что Николаев помог ей организовать выступление в Краснодаре, но забрал свой процент раньше, чем она получила свой гонорар.

По словам Волочковой, все ее будущие запланированные концерты состоятся, согласно графику. А в день рождения балерины 20 января запланирована премьера ее нового спектакля "Зеркало".

В свою очередь Максим Николаев записал видеообращение, в котором заявил, что сделал свою работу и всегда с добром относился к балерине.