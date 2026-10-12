Москва12 окт Вести.Балерина Анастасия Волочкова посетила могилу своего педагога, легендарного хореографа Юрия Григоровича после завершения официальной церемонии открытия памятника на Новодевичьем кладбище. Об этом артистка балета рассказала в беседе с РИА Новости.

12 октября на кладбище открыли памятник хореографу. Официальное мероприятие собрало многих деятелей культуры, включая артистов Большого театра Николая Цискаридзе и Светлану Захарову.

По словам Волочковой, уведомления о церемонии открытия памятника она не получала. Артистка выразила удивление по поводу того, что коллеги по цеху не предупредили ее об этом. Она добавила, что специально прибыла на кладбище с опозданием, избегая камер и "показухи".

Я пришла спокойно. Положила цветы, помолилась, поклонилась. Было, что вспомнить. Я впервые была на этом кладбище рассказала она

В мае прошлого года Волочкову не внесли в списки на похоронную церемонию великого российского хореографа Юрий Григоровича. Он умер на 99-ом году жизни из-за осложнений после перенесенной двусторонней пневмонии. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.