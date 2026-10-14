На могиле Заворотнюк в годовщину ее венчания появились цветы

На могиле Заворотнюк в день ее венчания появились цветы На могиле Заворотнюк в годовщину ее венчания появились цветы

Москва14 окт Вести.12 октября исполнилось 18 лет со дня венчания Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева. В честь памятной семейной даты на могиле актрисы на Троекуровском кладбище появились свежие цветы, рисунки и мягкие игрушки, сообщает KP.RU.

Журналисты издания посетили кладбище и заметили новые подношения у места захоронения артистки. Таким образом, как отмечает газета, супруг и близкие Заворотнюк почтили годовщину важного события в ее жизни.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.