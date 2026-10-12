Москва12 октВести.Российский хореограф, балетмейстер Юрий Григорович был самым важным человеком в мире балета на протяжении полувека. Об этом ИС "Вести" заявил Народный артист России Николай Цискаридзе.
По его словам, Григорович кардинально изменил жизнь участников его труппы.
Для тех, кто действительно с ним работал, — это человек, который сформировал нашу жизнь. И если бы не его воля, не его любовь, не его заботы, не его иногда гнев, наша жизнь была бы другая… Он действительно был самый-самый важный человек в мире балета на протяжении почти полувека. И если бы не его заботы, не его желания, не его воля, вот много чего бы не было вообще. У каждого... не было вот таких спектаклей. Потому кроме радости, любви, я вот лично ничего не вспоминаю, потому что мне повезлоотметил Цискаридзе
Ранее прима-балерина Большого театра, ректор Московской академии хореографии Светлана Захарова заявила ИС "Вести", что жить и работать в эпоху Юрия Григоровича было большим счастьем.
Великого российского хореографа Юрий Григоровича не стало в 2025 году. Он умер на 99-ом году жизни из-за осложнений после перенесенной двусторонней пневмонии. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой. 12 октября на кладбище открыли памятник хореографу.