Москва12 окт Вести.Российский хореограф, балетмейстер Юрий Григорович был самым важным человеком в мире балета на протяжении полувека. Об этом ИС "Вести" заявил Народный артист России Николай Цискаридзе.

По его словам, Григорович кардинально изменил жизнь участников его труппы.

Для тех, кто действительно с ним работал, — это человек, который сформировал нашу жизнь. И если бы не его воля, не его любовь, не его заботы, не его иногда гнев, наша жизнь была бы другая… Он действительно был самый-самый важный человек в мире балета на протяжении почти полувека. И если бы не его заботы, не его желания, не его воля, вот много чего бы не было вообще. У каждого... не было вот таких спектаклей. Потому кроме радости, любви, я вот лично ничего не вспоминаю, потому что мне повезло