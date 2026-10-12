Народный артист СССР Акимов о Григоровиче: в танце была вся его жизнь

"В танце была вся его жизнь": хореограф Акимов – о Григоровиче Народный артист СССР Акимов о Григоровиче: в танце была вся его жизнь

Москва12 окт Вести.Российский хореограф, балетмейстер Юрий Григорович был великим творцом, он жил балетом, и вся его жизнь проходила в танце. Об этом ИС "Вести" рассказал советский и российский артист балета, народный артист СССР Борис Акимов.

По его словам, именно Григорович научил сотрудников своей труппы, как правильно творить.

Он учил нас вот как надо творить. Он вообще был великий творец…Он такой выдумщик был, фантазер… был поэт танца. Он буквально жил этим... В танце была вся его жизнь, он без этого не мог. И мы это чувствовали, и мы это понимали. И поэтому мы перенимали его. Вы знаете, он как будто [это] нам передавал. И сейчас мы как бы продолжаем его путь. Мы – артисты того поколения. Нас ведь немного осталось – кто с ним работал в 60-80-е. Это вот такой золотой период в жизни Большого театра, такая золотая страница, как ее называют, в истории сказал Акимов

12 октября на Новодевичьем кладбище открыли памятник великому мастеру Юрию Григоровичу. Хореограф ушел из жизни в 2025 году в возрасте 98 лет.

Ранее Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что Григорович был самым важным человеком в мире балета на протяжении полувека.