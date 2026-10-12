Москва12 окт Вести.Жить и работать в эпоху российского хореографа, балетмейстера Юрия Григоровича было большим счастьем. Об этом ИС "Вести" рассказала прима-балерина Большого театра, ректор Московской академии хореографии Светлана Захарова.

Она вспомнила совместные репетиции с Григоровичем и его наставления.

Я счастливый человек, потому что жить и работать в эпоху Григоровича, а это ведь эпоха — это огромное счастье, удача. Вспоминаю наши совместные репетиции - для меня была огромная честь, когда он приходил ко мне на мои репетиции. Мы репетировали, я ему показывала балет "Спартак", потом он приходил на спектакли. Потом я ему показывала "Грозного", Анастасию. Он приходил на спектакли. И, конечно же, незабываемая премьера "Легенды о любви", когда возобновляли в Большом театре спустя годы, и Юрий Николаевич лично мне показывал руки, как должны быть правильны – какие должны быть правильные позиции. Корпус, голова, четкие акценты музыкальные поделилась Захарова

Балерина также обратила внимание на то, что Григорович был великим мастером и уникальным человеком.

Это удивительно, как только Юрий Николаевич переступал порог Большого театра, это был один человек. Но однажды он меня пригласил к себе домой, и мы с ним пили чай. И он суетился вокруг. И накрывал на стол, ставил какие-то конфеты, и ничего у него там, в общем-то, как-то вроде бы и не было, но при этом… он хотел показать свое гостеприимство… Это было так трогательно, а я сидела и думала: "Господи, я счастливый человек, я нахожусь рядом с великим, с великим мастером". И, конечно, вот такие вот мелочи, такие какие-то вот жизненные ситуации, они отличали его всегда от остальных рассказала Захарова

12 октября на Новодевичьем кладбище открыли памятник российскому хореографу Юрию Григоровичу. Мастер скончался в прошлом году, 19 мая, из-за осложнений после пневмонии. Ему было 98 лет.