Москва9 нояВести.В Москве простились с заслуженным артистом РФ, актером Московского драматического театра А.С. Пушкина Владимиром Григорьевым. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прощания прошла утром в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, которому Григорьев посвятил более полувека. Траурное мероприятие посетили десятки человек, включая близких и коллег. Гроб выносили из театра под аплодисменты.
Актера похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее сообщалось, что Владимир Григорьев умер 3 ноября в возрасте 74 лет от сердечной недостаточности.