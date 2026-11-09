Прощание с заслуженным артистом РФ Григорьевым состоялось в Театре Пушкина

В Театре Пушкина прошла церемония прощания с заслуженным артистом Григорьевым Прощание с заслуженным артистом РФ Григорьевым состоялось в Театре Пушкина

Москва9 ноя Вести.В Москве простились с заслуженным артистом РФ, актером Московского драматического театра А.С. Пушкина Владимиром Григорьевым. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания прошла утром в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, которому Григорьев посвятил более полувека. Траурное мероприятие посетили десятки человек, включая близких и коллег. Гроб выносили из театра под аплодисменты.

Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что Владимир Григорьев умер 3 ноября в возрасте 74 лет от сердечной недостаточности.