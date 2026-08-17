"Очень люблю тебя, папуля": хореограф Папунаишвили сообщил о смерти отца Хореограф Папунаишвили сообщил о смерти отца

Москва17 авг Вести.Российский танцор, хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили сообщил о смерти отца. Соответствующий пост размещен в личном блоге 44-летнего хореографа.

Сегодня ушел из жизни мой папа. Не могу до конца в это поверить, хочется кричать от боли сказано в сообщении

По словам Папунаишвили, те, кто знал его отца, "никогда не забудут его доброту, силу, чувство юмора", а также "невероятное гостеприимство".

Обращаясь к отцу, хореограф выразил сожаление из-за того, что в последнее время редко говорил тому, как любит его.

В посте также сказано, что в прошлые выходные у родителей Папунаишвили было 50-тие совместной жизни. Хореограф добавил, что его отец любил свою жену, сыновей и внуков. Папунаишвили также рассказал, что отец не пропустил ни одной программы с его участием и переживал за его личную жизнь.

Телеведущий добавил, что многое никогда не забудет, и, обращаясь к отцу, сообщил, что очень любит его.

Евгений Папунаишвили - российский танцор международного класса. По данным из открытых источников, родился в семье инженеров Роберта и Людмилы.