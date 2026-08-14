Москва14 авг Вести.Основатель театра "Степ" Игорь Петухов умер в Екатеринбурге 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

С глубокой болью сообщаем, что … не стало нашего дорогого человека, учителя, руководителя Театра "Степ" Петухова Игоря Владимировича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах сказано в сообщении, опубликованном в сообществе во "Вконтакте"

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Театр "Степ" Игоря Петухова - это школа профессиональных степистов (танцоров чечетки), а также первоклассных артистов. Постановки представляют собой целое театральное шоу.

Ученики школы являются двукратными чемпионами мира по степу, трехкратными чемпионами Европы, шестикратными чемпионами России, лауреатами множества других танцевальных конкурсов. Помимо прочего танцоры сотрудничают с различными популярными коллективами и звездами эстрады (Уральские пельмени, Полина Гагарина, Лев Лещенко и т.д.).