Москва16 сен Вести.14 сентября памятник легендарному диктору Игорю Кириллову открыли на Новодевичьем кладбище, а в октябре исполнится пять лет с его кончины.

Некоторым памятник не понравился, звучали разные мнения о несоответствии скульптуры и легенды ТВ. Многие отмечали излишнюю небрежность в одежде и неестественность позы, в которой изображен диктор.

KP.RU побеседовал с народной артисткой РСФСР, диктором Анной Шатиловой, которая хорошо знала Кириллова и была на открытии композиции.

По ее словам, в памятнике наблюдается внешнее сходство с Кирилловым в молодости. Именно таким он ей запомнился при первой встрече в 1959 году в Радиокомитете.

В интернете разные комментарии на этот счет. Пишут: "зачем ему так шею выкрутили", "почему он такой расхлябанный, ведь он всегда был собран — что это такое". Именно вот таким молодым я впервые его увидела, когда даже не знала, что это Кириллов сказала Шатилова

Она добавила, что 29 октября в день смерти знаменитого телеведущего на доме на Смоленской набережной, где он жил, откроют мемориальную доску.