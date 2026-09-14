В театре "Ленком" высказались о памятнике на могилу Инны Чуриковой Театр "Ленком" готов организовать установку памятника на могилу Инны Чуриковой

Москва14 сен Вести.В театре "Ленком" готовы способствовать бесплатной установке памятника на могилу актрисы Инны Чуриковой. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на президента театра – Марка Варшавера.

Варшавер заявил, что сын актрисы и режиссера Глеба Памфилова Иван за четыре года не утвердил проект памятника, предложенный театром. Президент театра выразил огорчение из-за этого.

Я нашел человека, который готов сделать памятник бесплатно – из любви к театру, из любви к великой русской актрисе Инне Чуриковой. Иван молчит, не утверждает сказал Варшавер

Он добавил, что старший сын Глеба Памфилова от первого брака "повлиять на Ивана не может".

Подтверждения данной информации от сына актрисы не приводится. В материале сказано, что он не дает интервью.

Актриса театра и кино, Народная артистка СССР Инна Чурикова ушла из жизни в возрасте 79 лет 14-го января 2023 года.