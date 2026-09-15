Москва15 сенВести.В Ораниенбаумском саду Петербурга сегодня, 15 сентября, открыли памятник Кириллу Лаврову, сообщает городская администрация.
По задумке авторов – скульптора Георгия Франгуляна и архитектора Олега Харченко, круглая форма постамента напоминает театральную сцену и античный амфитеатр. Высота монумента – 2,5 метра, а общая площадь составляет 8,4 квадратных метра.
В Ораниенбаумском саду на пересечении Чкаловского проспекта и Ораниенбаумской улицы торжественно открыт памятник народному артисту СССР, Почетному гражданину Санкт Петербурга Кириллу Лавровуговорится в сообщении на сайте администрации города
Открытие приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации и 101 годовщине со дня рождения артиста.
В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.