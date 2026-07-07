На Смоленском кладбище в Петербурге на могиле Старовойта открыли памятник

На могиле Романа Старовойта в Петербурге в годовщину его смерти открыли памятник На Смоленском кладбище в Петербурге на могиле Старовойта открыли памятник

Москва7 июл Вести.На могите бывшего министра транспорта Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге в годовщину его смерти открыт памятник, сообщает издание "Фонтанка".

Он представляет из себя две высокие плиты, напоминающие открывающуюся дверь. На плите рядом выбита эпитафия неизвестного автора.

Вспомнить Старовойта пришли его мать и другие родственники. По информации "Фонтанки", невеста экс-министра, с которой он познакомился в Курской области, отправила букет цветов. Венок к памятнику принесли представители министерства транспорта.

Бывший глава Курской области и министр транспорта России Роман Старовойт был обнаружен мертвым в подмосковном Одинцово 7 июля 2025 года. Его нашли в личном автомобиле, рядом лежал наградной пистолет. Старовойт погиб спустя несколько часов после снятия с должности министра. Основная версия следователей – самоубийство.

На момент смерти Старовойт был в разводе, его двум дочерям было 15 и 18 лет. В сентябре 2025 года в Москве было открыто дело о наследстве экс-министра.