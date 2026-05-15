Москва15 мая Вести.Российский бизнесмен Герман Стерлигов в подарок от сыновей получил деревянный гроб. Ритуальный подарок он показал журналистам, сообщает ИС "Вести".

[Подарок от сыновей] - это гроб. Гроб всегда был испокон веку у всего старшего поколения. Потому что, когда умирали христиане, хоронить их положено до захода солнца, колотить гроб некогда пояснил он

Ранее Стерлигов анонсировал, что намерен продать свою слободу в Подмосковье, чтобы отстроить поселение с хозяйствами большей площади. Кроме того, пояснил он, у жителей слободы не будет искушения к благам цивилизации, например, использованию электричества.

Одна из проблем, которая по нашей слабости плохо решается, будет решена переездом на 10 тысяч гектаров, где вообще не будет электричества ни в каком виде. И тогда нам не нужно будет бороться со своей жалкой душонкой, с самими собой, чтобы воткнуть что-то в розетку или не воткнуть, потому что просто не будет розеток объяснил он

Ранее Стерлигов раскритиковал внешний вид школьниц на выпускных вечерах, назвав их "папуасами".