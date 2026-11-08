Военная разведка Украины внесла Олега Газманова в свой антироссийский список ГУР Украины внесло в антироссийскую базу народного артиста РФ Олега Газманова

Москва8 ноя Вести.Народный артист России, певец, поэт и композитор Олег Газманов внесен в базу портала War&Sanctions, принадлежащего Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилась ИС "Вести".

Среди причин внесения артиста в список украинская сторона указала, в частности, его поддержку специальной военной операции.

В досье на Газманова также отмечено, что он с патриотическими гастролями посещает Донбасс и Новороссию, а также собирает пожертвования для российских военных.

Отмечается, в частности, что в рамках одной из благотворительных акций певец передал военнослужащим гитары со своим автографом.

Всего в "черном списке" портала War&Sanctions с 2022 года приведена информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах.

В частности, в базу внесены хоккеист Александр Овечкин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, рэпер Macan, а также пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Помимо них, антироссийский список военной разведки Украины включает продюсера Иосифа Пригожина, народных артистов России Николая Баскова и Филиппа Киркорова, актера Никиту Джигурду, актрису Наталью Варлей, блогера Дмитрия Пучкова, телеведущего Леонида Якубовича.