Москва8 нояВести.Народный артист России, певец, поэт и композитор Олег Газманов внесен в базу портала War&Sanctions, принадлежащего Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилась ИС "Вести".
Среди причин внесения артиста в список украинская сторона указала, в частности, его поддержку специальной военной операции.
В досье на Газманова также отмечено, что он с патриотическими гастролями посещает Донбасс и Новороссию, а также собирает пожертвования для российских военных.
Отмечается, в частности, что в рамках одной из благотворительных акций певец передал военнослужащим гитары со своим автографом.
Всего в "черном списке" портала War&Sanctions с 2022 года приведена информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах.
В частности, в базу внесены хоккеист Александр Овечкин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, рэпер Macan, а также пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).
Помимо них, антироссийский список военной разведки Украины включает продюсера Иосифа Пригожина, народных артистов России Николая Баскова и Филиппа Киркорова, актера Никиту Джигурду, актрису Наталью Варлей, блогера Дмитрия Пучкова, телеведущего Леонида Якубовича.