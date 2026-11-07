Николай Басков попал в базу данных ГУР Украины за участие в "Команде Путина"

Николай Басков внесен в базу данных разведки Украины Николай Басков попал в базу данных ГУР Украины за участие в "Команде Путина"

Москва7 ноя Вести.Народный артист России Николай Басков включен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Авторы базы данных указывают, что артист поддерживает политику России в отношении Украины, вошел в состав движения Putin Team, выступающего в поддержку президента РФ Владимира Путина, опубликовал у себя в соцсетях поздравление с юбилеем, полученное от главы государства написали в агентстве

Также Басков выступает на мероприятиях в поддержку военнослужащих Минобороны РФ, а в декабре 2022 года пожертвовал на нужды ВС РФ 1 млн рублей.

Кроме того, артист неоднократно посещал с выступлениями в поддержку России новые территории.

Ранее сообщалось, что в базу ГУР Украины попали певцы Филипп Киркоров и Стас Михайлов, певицы Лариса Долина, Диана Гурцкая, исполнители Вадим Самойлов, Рома Зверь, Диана Гурцкая, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Юлия Чичерина, Таисия Повалий, Владимир Шахрин, актер Никита Джигурда, блогер Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, артист SHAMAN, а также телеведущий Леонид Якубович.