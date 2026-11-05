Джигурда считает внесение своего имени в базу данных ГУР Украины наградой Джигурда назвал наградой включение себя в базу данных ГУР Украины

Москва5 ноя Вести.Актер Никита Джигурда заявил агентству РИА Новости, что считает наградой внесение своего имени в антироссийскую базу данных портала War and Sanctions, который связан с Главным управлением разведки (ГУР) Украины.

War and Sanctions внес Джигурду в базу 5 ноября за поддержку им специальной военной операции и "посещение новых российских регионов".

Мне все равно, в какие списки они меня вносят. Для меня это награда. Меня поздравляют все знакомые с тем, что я внесен в списки. Оценена деятельность. Я в хорошей компании нормальных людей сказал артист

Вместе с Джигурдой в тот же день в списки War and Sanctions внесли блогера Гоблина (Дмитрия Пучкова), заслуженную артистку России, певицу Наташу Королеву (Наталию Порывай) и ее супруга, шоумена Тарзана (Сергея Глушко).