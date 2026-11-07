Киркоров попал в базу данных ГУР Украины за поддержку СВО и российских военных

Киркоров внесен в антироссийскую базу данных ГУР Украины Киркоров попал в базу данных ГУР Украины за поддержку СВО и российских военных

Москва7 ноя Вести.Народный артист РФ Филипп Киркоров попал в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

В качестве основания для внесения Киркорова в базу украинская сторона, среди прочего, указывает поддержку артистом СВО и российских военных написали в агентстве

Также Киркорова обвиняют в посещении с гастролями новых российских регионов и словах о том, что Крым – его любимое в России. Также артист в 2024 году выступал в качестве ведущего телевизионной программы "Голубой огонек" на телеканале "Россия", где в качестве гостей присутствовали российские военные.

Ранее сообщалось, что в базу ГУР Украины попали певец Стас Михайлов, певицы Лариса Долина, Диана Гурцкая, исполнители Вадим Самойлов, Рома Зверь, Диана Гурцкая, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Юлия Чичерина, Таисия Повалий, Владимир Шахрин, актер Никита Джигурда, блогер Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, певец SHAMAN, а также телеведущий Леонид Якубович.