Григорий Лепс внесен в антироссийскую базу данных ГУР Украины РИА Новости: Григорий Лепс внесен в антироссийскую базу ГУР Украины

Москва9 ноя Вести.Российский певец Григорий Лепс внесен в антироссийского базу украинского портала War and sanctions. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Приверженность певца президенту России Владимиру Путину", поддержка его политики​​​, неоднократные выступлениях на массовых мероприятиях в поддержку российских военных - все это указывается в качестве оснований для внесения Лепса на сайт.

Помимо него в антироссийскую базу портала украинского ГУР также попали Тарзан (Сергей Глушко) и Наташа Королева (Наталия Порывай), рэперы Macan и Тимати, исполнители Ярослав Дронов (Shaman), Лариса Долина, Стас Михайлов, Виктория Цыганова и Татьяна Куртункова.