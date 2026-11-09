Певицу Татьяну Куртукову внесли в антироссийскую базу данных ГУР Украины Певица Куртукова попала в базу данных ГУР Украины за поддержку СВО

Москва9 ноя Вести.Российская певица Татьяна Куртукова, известная по хиту "Матушка-земля", внесена в базу портала War & Sanctions, принадлежащего Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В качестве основания для внесения Куртуковой в базу украинская сторона указывает то, что певица входит в число самых популярных исполнителей для мероприятий патриотической и народной направленности сообщается в публикации

Составители базы данных также утверждают, что певица поддерживает российских военных и их семьи, а в 2025 году принимала участие в проекте, средства от которого пошли на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в базу данных ГУР Украины попали певец и композитор Олег Газманов, певец Стас Михайлов, певицы Лариса Долина и Диана Гурцкая и еще несколько российских исполнителей.