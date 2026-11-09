Москва9 нояВести.Российская певица Татьяна Куртукова, известная по хиту "Матушка-земля", внесена в базу портала War & Sanctions, принадлежащего Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В качестве основания для внесения Куртуковой в базу украинская сторона указывает то, что певица входит в число самых популярных исполнителей для мероприятий патриотической и народной направленностисообщается в публикации
Составители базы данных также утверждают, что певица поддерживает российских военных и их семьи, а в 2025 году принимала участие в проекте, средства от которого пошли на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.
Ранее стало известно, что в базу данных ГУР Украины попали певец и композитор Олег Газманов, певец Стас Михайлов, певицы Лариса Долина и Диана Гурцкая и еще несколько российских исполнителей.