Российский певец Xolidayboy внесен в базу "Миротворца" Xolidayboy внесен в базу "Миротворца"

Москва11 окт Вести.Российский певец Иван Минаев, известный также как Xolidayboy, внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с данными ресурса.

Создатели ресурса объясняют внесение артиста в базу данных тем, что он публично поддерживает Россию и оспаривает суверенитет Украины.

Ранее певица Настя Каменских пополнила базу данных сайта "Миротворец".

Экстремистский ресурс "Миротворец" был создан в 2014 году и позиционирует себя как инструмент для выявления лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.