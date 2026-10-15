СК: расследование дела бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова завершено

СК завершил расследование дела экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова СК: расследование дела бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова завершено

Москва15 окт Вести.Следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов).

Соответствующее заявление было сделано в ходе совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих, которое провел в Донецке глава Следкома Александр Бастрыкин.

В ГСУ завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Ровшана Аскерова сказано в заявлении ведомства

Установлено, что в 2022 году Аскеров опубликовал на своей странице в запрещенной в России социальной сети заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза, Героя СССР Георгия Жукова.

Отмечается, что помимо этого экс-игрок "Что? Где? Когда?" призывал к нанесению ракетных и бомбовых ударов по России, посягательству на жизнь государственных деятелей РФ и нарушил порядок деятельности иностранного агента.