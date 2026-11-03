Артист Смольянинов оштрафован на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах

Суд привлек к административной ответственности иноагента Артура Смольянинова Артист Смольянинов оштрафован на 40 тысяч за нарушение закона об иноагентах

Москва3 ноя Вести.Суд в Москве привлек к административной ответственности актера Артура Смольянинова (включен в реестр иноагентов на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ).

Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы 2 ноября 2026 года Смольянинов Артур Сергеевич признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей говорится в канале MAX судов общей юрисдикции города Москвы

В апреле 2026 года решением Басманного суда Смольянинов был заочно приговорен к восьми годам колонии общего режима по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Актер находится в международном розыске и заочно арестован.